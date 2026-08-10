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Hotels in Kirchheim bei München, Deutschland

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Hotel in Kirchheim bei München, Deutschland
Hotel
Kirchheim bei München, Deutschland
Schlafräume 270
Neues Hotel in München mit Mietvertrag - 20 Jahre. Anzahl der Zimmer: 270Baujahr: 2021Anzahl…
$68,55M
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Hotel in Kirchheim bei München, Deutschland
Hotel
Kirchheim bei München, Deutschland
Zimmer 270
Neues Hotel in München mit Mietvertrag - 20 Jahre. Nummer: 270 Baujahr: 2021 Anzahl der P…
$63,69M
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