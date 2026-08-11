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Investition 12 500 m² in Kaiserslautern, Deutschland
Investition 12 500 m²
Kaiserslautern, Deutschland
Fläche 12 500 m²
Gut gepflegte Industrieräume bei Kaiserslautern mit Entwicklungspotenzial. Die Anlage umfass…
$4,43M
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Investition 12 500 m² in Kaiserslautern, Deutschland
Investition 12 500 m²
Kaiserslautern, Deutschland
Fläche 12 500 m²
Produktionsanlagen in gut gepflegtem Zustand bei Kaiserslautern mit Entwicklungspotenzial.Di…
$4,76M
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