Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Herne
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Herne, Deutschland

Miethaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Miethaus 362 m² in Herne, Deutschland
Miethaus 362 m²
Herne, Deutschland
Fläche 362 m²
Etagenzahl 3
$406,699
Eine Anfrage stellen
Miethaus 554 m² in Herne, Deutschland
Miethaus 554 m²
Herne, Deutschland
Fläche 554 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 44628 Herne Das Haus verfügt über 8 Wohnungen und 1 Büro (G…
$771,623
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen