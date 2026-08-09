Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Hamburg
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Townhouses in Hamburg, Deutschland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 7 zimmer in Hamburg, Deutschland
Reihenhaus 7 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Luxusimmobilie ist ein neues dreistöckiges Stadthaus in einem Eliteviertel von Hamburg. Anz…
$8,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Reihenhaus in Hamburg, Deutschland
Reihenhaus
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Luxusimmobilie ist ein neues dreistöckiges Stadthaus in einem Eliteviertel von Hamburg.Anzah…
$8,12M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Hamburg, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen