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Wohnungen in GVV Denzlingen Vorstetten Reute, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Denzlingen, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denzlingen, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Helle, gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock eines gepflegten Apartmenthauses. Es gibt ein…
$462,441
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