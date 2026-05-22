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Häuser mit Terrasse in Frankfurt am Main, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Haus 6 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Historisches ehemaliges U.S. Army Colonel House – Corner Lot mit Garten an FrankfurtIm ruhig…
$1,20M
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Immobilienangaben in Frankfurt am Main, Deutschland

mit Garten
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Luxuriös
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