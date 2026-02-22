Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Düsseldorf
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Düsseldorf, Deutschland

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Doppelhaus 5 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Doppelhaus 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Doppelhaus 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Düsseldorf, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen