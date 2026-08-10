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Hotels in Dietzenbach, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Zimmer 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Zentrales Hotel in Frankfurt am Main Gesamtfläche: ca. 700 m2. Anzahl der Zimmer: 36…
$3,92M
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Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Schlafräume 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit zentraler Lage in Frankfurt am MainGesamtfläche: ca. 700 Quadratmeter.Zimmerzahl: …
$3,95M
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