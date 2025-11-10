Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Datteln
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Datteln, Deutschland

Miethaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Miethaus 3 578 m² in Datteln, Deutschland
Miethaus 3 578 m²
Datteln, Deutschland
Fläche 3 578 m²
Etagenzahl 4
Highly profitable property with good short-term prospects!1) residential building 10
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen