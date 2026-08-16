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Geschäft 2 000 m² in Darmstadt, Deutschland
Geschäft 2 000 m²
Darmstadt, Deutschland
Fläche 2 000 m²
Einkaufszentrum mit einem NETTO Supermarkt und anderen Kettenläden mit langfristigen Verträg…
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Geschäft 2 000 m² in Darmstadt, Deutschland
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Fläche 2 000 m²
Einkaufszentrum mit NETTO Supermarkt und anderen Kettenläden mit langen Verträgen im Vorort …
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