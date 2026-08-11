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Investition 1 100 m² in Bielefeld, Deutschland
Investition 1 100 m²
Bielefeld, Deutschland
Zimmer 200
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 5
Moderne Rehabilitationsklinik mit Langzeitmiete. Anzahl der Zimmer: ca. 200 Letzte Repar…
$9,34M
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Investition 1 100 m² in Bielefeld, Deutschland
Investition 1 100 m²
Bielefeld, Deutschland
Schlafräume 200
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 5
Moderne Rehabilitationsklinik mit einem langen Mietvertrag.Anzahl der Zimmer: ca. 200Letzte …
$9,41M
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