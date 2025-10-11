Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Bamberg, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 593 m² in Bamberg, Deutschland
Miethaus 593 m²
Bamberg, Deutschland
Fläche 593 m²
Etagenzahl 3
$1,63M
Eine Anfrage stellen
