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Wohnungen in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland

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Wohnung 4 zimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt im Vorort Frankfurt am Main - Bad Homburg.…
$1,13M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt im Vorort Frankfurt am Main - Bad Homburg.…
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