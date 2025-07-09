  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Trussardi Residences Tbilisi

Wohnkomplex Trussardi Residences Tbilisi

Tiflis, Georgien
von
$175,000
BTC
2.0815902
ETH
109.1050400
USDT
173 019.7885204
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
Band Neu
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept "Milanese Stil" und kombiniert anspruchsvolle Architektur mit der unberührten Natur Georgiens. Ein wesentliches Merkmal des Komplexes ist die Partnerschaft mit der Marke Trussardi Casa, die Innenräume im Geist der zeitlosen Eleganz garantiert, mit Materialien höchster Qualität und tadellosen Proportionen.

Es ist eine voll integrierte Gemeinschaft, in der Wohnentwicklung, Fünf-Sterne-Hotelservice und moderne städtische Infrastruktur ein einziges Ökosystem bilden. Alle Residenzen werden in "Ready from Day One" Zustand geliefert – mit voller Ausrüstung, italienische Möbel, Haushaltsgeräte und alle notwendigen Zubehör, um maximalen Komfort für Besitzer ab dem Moment, wenn sie die Schlüssel erhalten.

Wohnanlage

Das Projekt verfügt über helle und geräumige Layouts mit Panoramafenstern. Die Fenster bieten Vogelaugenblick auf die Stadt und das Plateau, wo sich ein professioneller Golfplatz befindet.

  • Studios: Gesamtfläche ab 38 m2 / Preise ab 175.000 $

  • 1-Schlafzimmer Wohnungen: Gesamtfläche ab 75 m2 / Preise ab $295,100

  • 2-Schlafzimmer Wohnungen: Gesamtfläche ab 108 m2 / Preise ab $555,970

  • Exklusive Lösungen: Einzelne Layouts für Duplexs, 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäuser.

Standort und Golf

Der Komplex befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend auf einer Höhe von 700 Metern über dem Meeresspiegel, nur eine 10-minütige Fahrt vom historischen Zentrum von Tiflis und 20 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Das Juwel der Lage ist ein 18-Loch-Weltklasse-Golfplatz neben dem Gemeindegebiet.

Finanzielle Attraktivität

Das Projekt bietet außergewöhnliche Bedingungen für Investoren, die ein stabiles passives Einkommen in Georgien suchen — ein EU-Kandidatenland:

  1. Garantierter Ertrag: 8% pro Jahr in den ersten 3 Jahren.

  2. Projektiertes Einkommen: 12–15% pro Jahr aus kurzfristigen Mieten.

  3. Kapitalaufwertung: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Immobilienwerts in diesem Standort beträgt 20%.

  4. Hohe Liquidität: Ein prestigeträchtiges Viertel ("Georgian Beverly Hills") und eine begrenzte Versorgung durch die Landschaft und den Masterplan.

  5. Steuervorteile: Niedrige Preise für Mieteinkommen und keine Erbschaftsteuer.

  6. Sicherheit: 5 Jahre Insgesamt Pflegeprogramm und eine 3-jährige Garantie auf Möbel.

  7. Eigentumsrechte: Ausländer sind erlaubt 100% Eigentumsbesitz.

Infrastruktur und Dienstleistungen

Das Projekt ist nach dem Prinzip "Stadt innerhalb einer Stadt" konzipiert und bietet den Bewohnern alles, was sie brauchen:

  • Für die Gesundheit: Ein Wellness-Cluster mit einem 6.000 m2 langen Fitness-Center und einem modernen Fitness-Studio.

  • Für Unternehmen: Ein Marken-Büro mit Co-Working-Zonen.

  • Für die Familie: ein Kindergarten, eine europäische Schule und eine Universität mit Schwerpunkt auf KI und Architektur.

  • Freizeit: Premium Boutiquen, Restaurants, Cafés, Jogging-Tracks und Sportplätze.

  • 5-Sterne-Service: Concierge-Service, Wohnungsreinigung, Esszimmer im Zimmer, 24/7 Sicherheit und professionelle Vermietung Management.

Über den Entwickler

Das Projekt wird von einem Entwickler der VAE durchgeführt, der sich auf exklusive Markenimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung nicht nur für den Bau, sondern auch für die spätere Verwaltung des Grundstücks. Sein eigenes Ökosystem, einschließlich der Divisionen M1 Construction und Mancini Construction Architect, garantiert die volle Qualitätskontrolle und Einhaltung von Fristen.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ikonische Immobilien in den VAE, Georgien und der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit globalen Design-Führern – Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home und John Richmond – sorgt für hohe Investitionsattraktivität und -status für jedes Projekt.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 75.0
Preis pro m², USD 3,935
Wohnungspreis, USD 295,100
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 108.0
Preis pro m², USD 5 – 3,843
Wohnungspreis, USD 556 – 415,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 38.0
Preis pro m², USD 5,000
Wohnungspreis, USD 190,000
Wohnungen Studio
Fläche, m² 38.0
Preis pro m², USD 4,605
Wohnungspreis, USD 175,000

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$42,500
Wohnanlage Moma Liv
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgien
von
$63,500
Wohngebäude Tsereteli Delux
Tiflis, Georgien
von
$193,000
Wohngebäude Archi Lilac
Tiflis, Georgien
von
$1,011
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Trussardi Residences Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$175,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Alle anzeigen Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgien
von
$94,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–58 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.🏗 Projekt:4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Marke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
198,186
Wohnung
27.8
94,656
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$124,642
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 61–287 m²
16 Immobilienobjekte 16
Der Komplex befindet sich im diplomatischen Bezirk Krtsanisi. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es exquisite Erholungsgebiete mit Landschaftsgestaltung sowie einen Kinderspielplatz. Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das alte Tiflis, einen gepflegten und bepflanzten Innenhof, einen 2…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Wohnung 2 zimmer
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Wohnung 3 zimmer
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Wohnung 4 zimmer
206.2
494,880
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Batumi, Georgien
von
$47,243
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 36
Fläche 28–121 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das erste Business-Class-Haus im Zentrum von Batumi. Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Das Hauptmerkmal des Projekts – Durchdachte Grundrisse mit Hauptschlafzimmern und begehbaren Kleiderschränken. 20,2 % – jährliche Mietrendite.
Bauherr
One Development
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen