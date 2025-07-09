Wohnkomplex Trussardi Residences Tbilisi

Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept "Milanese Stil" und kombiniert anspruchsvolle Architektur mit der unberührten Natur Georgiens. Ein wesentliches Merkmal des Komplexes ist die Partnerschaft mit der Marke Trussardi Casa, die Innenräume im Geist der zeitlosen Eleganz garantiert, mit Materialien höchster Qualität und tadellosen Proportionen.

Es ist eine voll integrierte Gemeinschaft, in der Wohnentwicklung, Fünf-Sterne-Hotelservice und moderne städtische Infrastruktur ein einziges Ökosystem bilden. Alle Residenzen werden in "Ready from Day One" Zustand geliefert – mit voller Ausrüstung, italienische Möbel, Haushaltsgeräte und alle notwendigen Zubehör, um maximalen Komfort für Besitzer ab dem Moment, wenn sie die Schlüssel erhalten.

Wohnanlage

Das Projekt verfügt über helle und geräumige Layouts mit Panoramafenstern. Die Fenster bieten Vogelaugenblick auf die Stadt und das Plateau, wo sich ein professioneller Golfplatz befindet.

Studios: Gesamtfläche ab 38 m2 / Preise ab 175.000 $

1-Schlafzimmer Wohnungen: Gesamtfläche ab 75 m2 / Preise ab $295,100

2-Schlafzimmer Wohnungen: Gesamtfläche ab 108 m2 / Preise ab $555,970

Exklusive Lösungen: Einzelne Layouts für Duplexs, 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäuser.

Standort und Golf

Der Komplex befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend auf einer Höhe von 700 Metern über dem Meeresspiegel, nur eine 10-minütige Fahrt vom historischen Zentrum von Tiflis und 20 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Das Juwel der Lage ist ein 18-Loch-Weltklasse-Golfplatz neben dem Gemeindegebiet.

Finanzielle Attraktivität

Das Projekt bietet außergewöhnliche Bedingungen für Investoren, die ein stabiles passives Einkommen in Georgien suchen — ein EU-Kandidatenland:

Garantierter Ertrag: 8% pro Jahr in den ersten 3 Jahren. Projektiertes Einkommen: 12–15% pro Jahr aus kurzfristigen Mieten. Kapitalaufwertung: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Immobilienwerts in diesem Standort beträgt 20%. Hohe Liquidität: Ein prestigeträchtiges Viertel ("Georgian Beverly Hills") und eine begrenzte Versorgung durch die Landschaft und den Masterplan. Steuervorteile: Niedrige Preise für Mieteinkommen und keine Erbschaftsteuer. Sicherheit: 5 Jahre Insgesamt Pflegeprogramm und eine 3-jährige Garantie auf Möbel. Eigentumsrechte: Ausländer sind erlaubt 100% Eigentumsbesitz.

Infrastruktur und Dienstleistungen

Das Projekt ist nach dem Prinzip "Stadt innerhalb einer Stadt" konzipiert und bietet den Bewohnern alles, was sie brauchen:

Für die Gesundheit: Ein Wellness-Cluster mit einem 6.000 m2 langen Fitness-Center und einem modernen Fitness-Studio.

Für Unternehmen: Ein Marken-Büro mit Co-Working-Zonen.

Für die Familie: ein Kindergarten, eine europäische Schule und eine Universität mit Schwerpunkt auf KI und Architektur.

Freizeit: Premium Boutiquen, Restaurants, Cafés, Jogging-Tracks und Sportplätze.

5-Sterne-Service: Concierge-Service, Wohnungsreinigung, Esszimmer im Zimmer, 24/7 Sicherheit und professionelle Vermietung Management.

Über den Entwickler

Das Projekt wird von einem Entwickler der VAE durchgeführt, der sich auf exklusive Markenimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung nicht nur für den Bau, sondern auch für die spätere Verwaltung des Grundstücks. Sein eigenes Ökosystem, einschließlich der Divisionen M1 Construction und Mancini Construction Architect, garantiert die volle Qualitätskontrolle und Einhaltung von Fristen.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ikonische Immobilien in den VAE, Georgien und der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit globalen Design-Führern – Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home und John Richmond – sorgt für hohe Investitionsattraktivität und -status für jedes Projekt.