Familienclub

Ort — Gonio!!!

Wyndham Hotel mit voller Infrastruktur für Familien,

Zwei Fälle sind in drei Blöcke unterteilt:

1 ?? Block ausschließlich zum Leben und Entspannen/

2म ?? Block gemischt, wodurch der Eigentümer seine Immobilien für den Zeitraum, für den er es selbst wünscht, an die Geschäftsleitung übertragen kann

3 म? Block Hotel

Wohnungen werden schlüsselfertig verkauft.

Anzahlung 30%

Installation für 30 Monate.

Zahlung nach Monat / Quartal.

Lieferung des ersten Quartals 2025

Privates Gebiet geschlossen. Zwei klein

Gebäude im Baustil der Luxusmoderne

mit Landschaftsbereich und Außenpool

All-Inclusive-Service. Neben Speisen und Getränken haben Gäste und Eigentümer Zugang zu 42 Infrastruktureinrichtungen, die alle Anforderungen an Erholung und Unterhaltung erfüllen.

Die einzige Hotelresidenz in Georgia, die einen isolierten Block für einen ständigen Wohnsitz hat.

Sie kaufen eine Residenz im größten Hotelkomplex Westgeorgiens unter der internationalen Elitemarke — Wyndham Grand Residences.

Batumis erstes Hotel mit voller Infrastruktur für Familien.

Volle Infrastruktur auf 10.000 m2

Erbaut nach höchsten Standards internationaler Luxusmarken- und Luxusimmobilien

Vom größten Manager bedient

Unternehmen auf der Welt — Aimbridge Hospitality

SCHREIBEN SIE MIR - ICH ANTWORT AUF ALLE FRAGEN UND AUSWAHL DES WIRKLICHEN ESTATS, DAS SIE VERSTEHEN WERDEN KÖNNEN!