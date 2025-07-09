  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wyndham Grand Residences

Wyndham Grand Residences

Batumi, Georgien
von
$96,200
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 4030
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Familienclub

Ort — Gonio!!!

Wyndham Hotel mit voller Infrastruktur für Familien,

Zwei Fälle sind in drei Blöcke unterteilt:

1 ?? Block ausschließlich zum Leben und Entspannen/

2म ?? Block gemischt, wodurch der Eigentümer seine Immobilien für den Zeitraum, für den er es selbst wünscht, an die Geschäftsleitung übertragen kann

3 म? Block Hotel

Wohnungen werden schlüsselfertig verkauft.

Anzahlung 30%

Installation für 30 Monate.

Zahlung nach Monat / Quartal.

Lieferung des ersten Quartals 2025

Privates Gebiet geschlossen. Zwei klein

Gebäude im Baustil der Luxusmoderne

mit Landschaftsbereich und Außenpool

All-Inclusive-Service. Neben Speisen und Getränken haben Gäste und Eigentümer Zugang zu 42 Infrastruktureinrichtungen, die alle Anforderungen an Erholung und Unterhaltung erfüllen.

Die einzige Hotelresidenz in Georgia, die einen isolierten Block für einen ständigen Wohnsitz hat.

Sie kaufen eine Residenz im größten Hotelkomplex Westgeorgiens unter der internationalen Elitemarke — Wyndham Grand Residences.

Batumis erstes Hotel mit voller Infrastruktur für Familien.

Volle Infrastruktur auf 10.000 m2

Erbaut nach höchsten Standards internationaler Luxusmarken- und Luxusimmobilien

Vom größten Manager bedient

Unternehmen auf der Welt — Aimbridge Hospitality

SCHREIBEN SIE MIR - ICH ANTWORT AUF ALLE FRAGEN UND AUSWAHL DES WIRKLICHEN ESTATS, DAS SIE VERSTEHEN WERDEN KÖNNEN!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 50.0
Preis pro m², USD 2,600
Wohnungspreis, USD 130,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 37.0
Preis pro m², USD 2,600
Wohnungspreis, USD 96,200

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Guru Status
Batumi, Georgien
von
$43,560
Wohnanlage Green Cape Botanico
Batumi, Georgien
von
$138,000
Wohngebäude Archi Varketili
Tiflis, Georgien
von
$1,050
Wohngebäude Outlook Forest
Tiflis, Georgien
von
$110,000
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgien
von
$22,000
Sie sehen gerade
Wyndham Grand Residences
Batumi, Georgien
von
$96,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Tiflis, Georgien
von
$56,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Alle anzeigen Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Kisischewi, Georgien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 209 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Premium-Wein- und Tourismusprojekt, das 2008 von einem deutschen Unternehmer im Herzen der Weinbauregion Georgiens – Kakheti gegründet wurde. S. Wines Chateau, Villas & SPA bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Luxusvillen mit privaten Weinbergen zu investieren. Jede 208 m2 große Vill…
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Tiflis, Georgien
von
$175,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen