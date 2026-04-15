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Mehrstöckige Wohnungen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

Batumi
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9 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 485 m²
Stockwerk 19/19
Zu verkaufen ist eine helle, geräumige Fünf- oder Sechs-Zimmer-Wohnung, im 19. Stock der Sub…
$578,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$295,388
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Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$365,900
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$75,250
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
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Аталанта
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
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Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 734 m²
Stockwerk 19/19
Im 19. Stock des Wohnkomplexes Subtropic City steht eine aussichtsreiche, helle, geräumige F…
$629,500
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Immobilienangaben in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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