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Gewerbeimmobilien in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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hotels
3
9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 840 m² in , Georgien
Gewerbefläche 840 m²
, Georgien
Fläche 840 m²
Zum Verkauf: Pool nurID: 96052
$190,000
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Hotel in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Hotel
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Etagenzahl 2
🏨 Betrieb Premium-Hotel zum Verkauf im historischen Zentrum von Mtskheta!Auf der Suche nach …
$1,18M
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Immobilienagentur
SAMO GROUP
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Hotel 3 000 m² in Gudauri, Georgien
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Georgien
Zimmer 70
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 5
Operating Hotel zum Verkauf in der beliebtesten und komfortablen Skigebiet Georgien - Gudaur…
$3,90M
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Exclusive Investment Opportunity! in Mzcheta – Stepantsminda – Larsi, Georgien
Exclusive Investment Opportunity!
Mzcheta – Stepantsminda – Larsi, Georgien
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 4
Ein voll funktionsfähiger Hotel- und Restaurantkomplex steht in Natakhtari zum Verkauf und b…
$1,30M
MwSt.
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Immobilienagentur
Aura Homes
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Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia in Bulachauri, Georgien
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia
Bulachauri, Georgien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
800 sq.m. warehouse space for sale in Bulachauri, ceiling height - 8 m., 110 sq.m. refrigera…
$180,000
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Hotel 1 060 m² in , Georgien
Hotel 1 060 m²
, Georgien
Zimmer 17
Fläche 1 060 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf im Skigebiet Gudauri. Das Hotel verfügt über 17 Zimmer.Das Hotel befindet …
$1,34M
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TekceTekce
Gewerbefläche in Mzcheta, Georgien
Gewerbefläche
Mzcheta, Georgien
Zimmer 16
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Wenn Sie Erfahrung in der Verwaltung eines (aktuellen) Hotels haben, werden Sie feststellen,…
$373,000
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. in , Georgien
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Georgien
Exklusives Recht!!! Zum Verkauf!!! Einzigartiges Familienweinhaus mit Keller, Hotelzimmern, …
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 10 840 m² in Mzcheta, Georgien
Gewerbefläche 10 840 m²
Mzcheta, Georgien
Fläche 10 840 m²
Mtskheta, Armazis Gorge (bei der Lukoil Ölbasis), Industriezone mit nicht-landwirtschaftlich…
$660,000
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