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Hotels in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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Hotel in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Hotel
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Etagenzahl 2
🏨 Betrieb Premium-Hotel zum Verkauf im historischen Zentrum von Mtskheta!Auf der Suche nach …
$1,18M
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Hotel 3 000 m² in Gudauri, Georgien
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Georgien
Zimmer 70
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 5
Operating Hotel zum Verkauf in der beliebtesten und komfortablen Skigebiet Georgien - Gudaur…
$3,90M
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Hotel 1 060 m² in , Georgien
Hotel 1 060 m²
, Georgien
Zimmer 17
Fläche 1 060 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf im Skigebiet Gudauri. Das Hotel verfügt über 17 Zimmer.Das Hotel befindet …
$1,34M
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