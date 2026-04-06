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Cottages mit Garage in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Ferienhaus 6 zimmer in Tschakwi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
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$190,000
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Immobilienangaben in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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