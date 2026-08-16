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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Kobuleti
78
Tschakwi
50
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULETI20% Anzahlung = 12.200 USDStudio 35 m2 - 61.000 USD1…
$60,000
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Kobuleti

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Munizipalität Kobuleti, Georgien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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