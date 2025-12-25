Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 15/15
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Design-Reparaturbereich von 48.5 qm. Das Studio ist i…
$139,680
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 15/15
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 60 Quadratmetern ist zum Verkauf. Das Stud…
$172,800
Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

