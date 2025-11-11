Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Kachetien, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Villa 4 zimmer in Kisischewi, Georgien
Villa 4 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
