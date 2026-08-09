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Wohnungen in Munizipalität Bordschomi, Georgien

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Bakuriani
19
Bordschomi
3
22 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Akaki Tsereteli II turn, Georgien
Studio 1 zimmer
Akaki Tsereteli II turn, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/6
Die Apartments sind in der Hotelanlage Orbi Palace Bakuriani zu verkaufen, die sich in der s…
$30,240
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Wohnung 3 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/5
Bakuriani Inn – Dies ist ein Hotel in der Stadt Bakuriani. Die Unterkunft verfügt über eine …
$117,000
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Studio 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Studio 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/5
Crystal Wood liegt neben einem Waldpark und einer Skipiste und ist Teil des Crystal Resort-G…
$100,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/5
Zwei Zimmer 47 qm renovierte Wohnung zum Verkauf in Bakuriani auf DidveliLage: 46 Trialeti S…
$51,700
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Wohnung 3 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 4/4
Wohnung zum Verkauf im Gebäude "Mziuri Valley" in Bakuriani, 61 m2.Der Raum umfasst eine Küc…
$53,900
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Wohnung 2 zimmer in Bordschomi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/5
Zu verkaufen ist eine Zweizimmer renovierte Wohnung in Bakuriani, im 9. Personenhaus, im fün…
$49,997
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, ein Apartment mit 50 m2 Wohnfläche, mit 1 Schlaf…
$48,000
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Studio 1 zimmer in Bordschomi, Georgien
Studio 1 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/5
Zu verkaufen ist eine Zweizimmer renovierte Wohnung in Bakuriani, im 9. Personenhaus, im fün…
$34,000
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, eine einzimmer 35 qm Wohnwohnung, in einem grüne…
$37,200
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, eine Wohnung mit 43 m2 Wohnfläche, mit 1 Schlafz…
$43,200
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, eine Wohnwohnung mit 41 qm, mit 1 Schlafzimmer, …
$40,800
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, ein zwei-Zimmer helle, gemütliche 53 qm Wohnwohn…
$51,600
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Studio 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Studio 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3/5
Bakuriani Inn – ist ein Hotel in der Stadt Bakuriani. Es verfügt über eine Gemeinschaftsloun…
$52,300
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Wohnung 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/6
Renovierte 33 qm Einzimmerwohnung zum Verkauf in Bakuriani, im 9. Gebäude des Mgzavrebi-Komp…
$36,300
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Studio 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Studio 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 5/5
Bakuriani Inn – Dies ist ein Hotel in der Stadt Bakuriani. Die Unterkunft verfügt über eine …
$58,000
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Studio 1 zimmer in Bordschomi, Georgien
Studio 1 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/5
Ein Studio-Typ, 33 qm renovierte Wohnung ist zum Verkauf in Bakuriani, in "Passenger" Gebäud…
$35,000
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Studio 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Studio 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/5
Bakuriani Inn – Dies ist ein Hotel in der Stadt Bakuriani. Die Unterkunft verfügt über eine …
$50,500
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Studio 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Studio 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/5
Bakuriani Inn – ist ein Hotel in der Stadt Bakuriani. Es verfügt über eine Gemeinschaftsloun…
$73,400
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Wohnung 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/6
Die Apartments sind in der Hotelanlage Orbi Palace Bakuriani zu verkaufen, die sich in der s…
$33,900
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Wohnung 1 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2/3
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, ein-Zimmer 26 qm Studio-Typ Wohn-Wohnung, in grü…
$28,800
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf steht eine 2-Zimmer-Wohnung in schwarzem Rahmen in Borjomi.Ferienwohnung N24 …
$45,000
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Wohnung 2 zimmer in Bakuriani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen in einem neu gebauten Gebäude, eine Wohnwohnung mit 64 m2 Wohnfläche mit 1 Schl…
$60,000
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