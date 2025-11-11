Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villa mit Garten kaufen in Batumi, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
We present to your attention a complex of two-story villas, which are a premium version of t…
$737,700
Immobilienangaben in Batumi, Georgien

