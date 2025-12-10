Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser mit Terrasse in Batumi, Georgien

5 immobilienobjekte total found
Penthouse in Batumi, Georgien
Penthouse
Batumi, Georgien
Fläche 720 m²
Stockwerk 21/21
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, Immobilien an einem der begehrtesten Standorte i…
$581,000
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
