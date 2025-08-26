Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Batumi, Georgien

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 9 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 9 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 5
Beschreibung In Batumi auf der Straße. Zurab Gorgiladze, im Zentrum steht eine luxuriöse Wo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Batumi, Georgien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen