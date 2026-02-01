Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Terrasse

Cottages mit Terrasse in Batumi, Georgien

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
20 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
The luxurious Taunhaus house is only 300 meters from Batuma Boulevard and the beach at an at…
$155,730
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
NicoleNicole
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Moa 7aMoa 7a
Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 239 m²
Etagenzahl 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Buying a cottage in our village in Gonio is a profitable investment that provides a stable i…
$220,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Vienna PropertyVienna Property
Ferienhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi, die einen bequemen Raum zum Leben und Entspan…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 3
The residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic vid…
$249,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$238,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 2 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Wir präsentieren einen Landkomplex  im Scheunenstil!Dorf &min; Ein architektonisches Projekt…
$135,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית

Immobilienangaben in Batumi, Georgien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen