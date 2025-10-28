Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Restaurants in Batumi, Georgien

Restaurant, Café 720 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 720 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Fläche 720 m²
Etagenzahl 25
Allgemeine Geschäftsräume sind zum Verkauf in der renommiertesten Gegend von Batumi Resort, …
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 70 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 70 m²
Batumi, Georgien
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
$17,000
Eine Anfrage stellen
