  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Al Ahia'
  4. Wohnkomplex ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Wohnkomplex ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Al Ahia', Ägypten
von
$36,718
von
$1,394/m²
BTC
0.4367478
ETH
22.8918210
USDT
36 302.0628902
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33128
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Al Ahia'

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Willkommen in ORO Strand, Ihr ultimatives Meer entkommen, wo Eleganz mit Entspannung verbindet.
Das atemberaubende Projekt, das 8800 qm im Herzen von Al Ahyaa vor den Villen Mubarak 7 umfasst, bietet die perfekte Mischung aus Komfort, Freizeit und Investitionsmöglichkeit.

Strand Bliss bei Its Best
Wachen Sie auf den Klang der Wellen und genießen Sie direkten Zugang zu einem privaten Strand.
Ob Sie nach friedlichen Morgenn oder aufregenden Wasserabenteuern suchen, ORO Strand bietet einen Lebensstil, der für den Seetraum in Ihnen entwickelt wurde.

Erleben Sie das Beste von Beachfront Living:

  • Private Beach – Exklusiver Zugang nur für Bewohner
  • 3 Schwimmbäder – Entspannen Sie sich und erfrischen Sie sich jeden Tag
  • Wasseraktivitäten – Endloser Spaß und Erholung
  • Grüner Vertrag – Umweltbewusste Investitionen
  • Dedicated Residential & Commercial Raum – 60% Wohn-, 40% Nicht-wohn-, ideal für Wohn- und Geschäftsreisende


Lieferfrist
Bereit zum Verschieben Dezember 2026
Sichern Sie Ihren Platz in diesem exklusiven Reiseziel am Meer und umarmen Sie die Kunst des luxuriösen Küstenlebens.

Mit Häusern Bucht
Bei Homes Bay führen wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung und exklusiven Entwicklern, die auf Ihre Investitionsziele und Lebensvorlieben zugeschnitten sind.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 54.0
Preis pro m², USD 1,192
Wohnungspreis, USD 64,362

Standort auf der Karte

Al Ahia', Ägypten
Ausbildung
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz La Bella Resort
Hurghada, Ägypten
von
$32,022
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Rotes Meer, Ägypten
von
$90,126
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Hurghada, Ägypten
von
$69,058
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Ägypten
von
$84,410
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 55–85 m²
3 Immobilienobjekte 3
Holidays Park Resort ist eine markante Wohnentwicklung, die luxuriöse Küsten, die an der Roten Meerküste von Hurghada leben, neu definiert. Mit 54.000 qm Spanning mit nur 20 % Baufläche verbindet das Projekt Raum, Eleganz und Komfort in einer ruhigen Resort-Umgebung.Diese exklusive Gemeinsch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Wohnung 2 zimmer
85.0
133,502
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Alle anzeigen Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 40–62 m²
5 Immobilienobjekte 5
Platinum Resort Ein integrierter Komplex von Wohn- und Gewerbeflächen, der das ganze Jahr über alles bietet, was Sie brauchen, um wegzukommen und Ihren Rückzug zu genießen. Nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, mit Annehmlichkeiten, die sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit niemals un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 62.0
25,493 – 60,864
Wohnung 2 zimmer
55.0
51,501
Immobilienagentur
Hurghadians Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Alle anzeigen Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Rotes Meer, Ägypten
von
$88,955
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
CalaErleben Sie elegantes Küstenleben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, perfekt positioniert mit direktem Poolblick.Entwickelt mit modernen Layouts und hochwertigen Ausführungen, bietet die Einheit Komfort, Funktionalität und eine ruhige Resort-Stil Atmosphäre – ideal für…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
115.6
183,184
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Gehen