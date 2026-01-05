Wohnkomplex ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Willkommen in ORO Strand, Ihr ultimatives Meer entkommen, wo Eleganz mit Entspannung verbindet.

Das atemberaubende Projekt, das 8800 qm im Herzen von Al Ahyaa vor den Villen Mubarak 7 umfasst, bietet die perfekte Mischung aus Komfort, Freizeit und Investitionsmöglichkeit.

Strand Bliss bei Its Best

Wachen Sie auf den Klang der Wellen und genießen Sie direkten Zugang zu einem privaten Strand.

Ob Sie nach friedlichen Morgenn oder aufregenden Wasserabenteuern suchen, ORO Strand bietet einen Lebensstil, der für den Seetraum in Ihnen entwickelt wurde.

Erleben Sie das Beste von Beachfront Living:

Private Beach – Exklusiver Zugang nur für Bewohner

3 Schwimmbäder – Entspannen Sie sich und erfrischen Sie sich jeden Tag

Wasseraktivitäten – Endloser Spaß und Erholung

Grüner Vertrag – Umweltbewusste Investitionen

Dedicated Residential & Commercial Raum – 60% Wohn-, 40% Nicht-wohn-, ideal für Wohn- und Geschäftsreisende



Lieferfrist

Bereit zum Verschieben Dezember 2026

Sichern Sie Ihren Platz in diesem exklusiven Reiseziel am Meer und umarmen Sie die Kunst des luxuriösen Küstenlebens.

Mit Häusern Bucht

Bei Homes Bay führen wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung und exklusiven Entwicklern, die auf Ihre Investitionsziele und Lebensvorlieben zugeschnitten sind.