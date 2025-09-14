Wohnung in einem Neubau Cala

  1. Realting.com
Rotes Meer, Ägypten
von
$136,045
von
$1,700/m²
;
10
ID: 27584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

English English

Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cala, Sahl Hasheesh. Diese Unterkunft bietet einen exklusiven Rückzug nur wenige Schritte von den schönsten Stränden Ägyptens entfernt.

✨Sehenswürdigkeiten:

  • Geräumiges Penthouse-Layout mit offenem Wohn- und Essbereich.

  • Private Terrasse/Balkon mit Blick auf den funkelnden Pool des Resorts.

  • Helle Interieur mit bodendeckenden Fenstern maximieren natürliches Licht.

  • Voll ausgestattete Küche mit Premium-Finishs.

  • Komfortable Schlafzimmer für Entspannung und Privatsphäre.

  • Moderne Badezimmer mit elegantem Design.

🌊Lifestyle & Location:

  • In Cala, Sahl Hasheesh, einer gated Community, die für ihre kristallklaren Gewässer, Sandstrände und erstklassige Einrichtungen bekannt ist.

  • Direkter Zugang zu einem gemeinsamen Pool und angelegten Gärten.

  • Nur wenige Minuten von der Old Town Boardwalk, pulsierenden Restaurants und Tauch-/Snorkelplätzen entfernt.

  • 20 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt, bietet Komfort und Zugänglichkeit.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 112.0 – 121.7
Preis pro m², USD 1,468 – 1,741
Wohnungspreis, USD 164,421 – 201,255

Standort auf der Karte

Rotes Meer, Ägypten
Andere Komplexe
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Alle anzeigen Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Wohnanlage IL BAYOU SAHL HASHEESH
Rotes Meer, Ägypten
von
$170,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 134–273 m²
6 Immobilienobjekte 6
IL Bayou von TLD Developments ist eine luxuriöse, geschlossene Wohnanlage in Sahl Hasheesh, die Villen, Stadthäuser und Apartments bietet – entworfen für elegante Küstenarchitektur und täglichen Komfort. Nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt und wenige Schritte von d…
Bauherr
Buildix Real Estate
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Alle anzeigen Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 40–62 m²
5 Immobilienobjekte 5
Platinum Resort Ein integrierter Komplex von Wohn- und Gewerbeflächen, der das ganze Jahr über alles bietet, was Sie brauchen, um wegzukommen und Ihren Rückzug zu genießen. Nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, mit Annehmlichkeiten, die sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit niemals un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 62.0
25,557 – 61,017
Wohnung 2 zimmer
55.0
51,630
Immobilienagentur
Hurghadians Property
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Mit Castello können Träume wahr werden. Unser Storia Del Mare-Projekt liegt an der ersten Küste mit Privatstrand und 24-Stunden-Sicherheitsdienst. Videoüberwachung, Spa-Salons, Fitnessstudio, Restaurants, Parkplätze und vieles mehr.  In unserem Komplex haben 95 % der Apartments Meerblick.…
Bauherr
castello
