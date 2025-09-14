Wohnung in einem Neubau Cala

Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cala, Sahl Hasheesh. Diese Unterkunft bietet einen exklusiven Rückzug nur wenige Schritte von den schönsten Stränden Ägyptens entfernt.
✨Sehenswürdigkeiten:
Geräumiges Penthouse-Layout mit offenem Wohn- und Essbereich.
Private Terrasse/Balkon mit Blick auf den funkelnden Pool des Resorts.
Helle Interieur mit bodendeckenden Fenstern maximieren natürliches Licht.
Voll ausgestattete Küche mit Premium-Finishs.
Komfortable Schlafzimmer für Entspannung und Privatsphäre.
Moderne Badezimmer mit elegantem Design.
🌊Lifestyle & Location:
In Cala, Sahl Hasheesh, einer gated Community, die für ihre kristallklaren Gewässer, Sandstrände und erstklassige Einrichtungen bekannt ist.
Direkter Zugang zu einem gemeinsamen Pool und angelegten Gärten.
Nur wenige Minuten von der Old Town Boardwalk, pulsierenden Restaurants und Tauch-/Snorkelplätzen entfernt.
20 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt, bietet Komfort und Zugänglichkeit.