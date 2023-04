Zemo Kvariati, Georgien

von € 96,000

55–203 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

< p > Der SeaShell-Komplex befindet sich im Hochland und jede Villa bietet einen Panoramablick auf das Meer. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Blick auf die erholsame Wasseroberfläche oder die dynamischen Wellen, Genießen Sie die Gemeinschaft mit Familie und Freunden beim Abendessen auf der Terrasse oder im Wohnzimmer mit schöner Aussicht oder entspannen Sie im Badezimmer, während Sie den Sonnenuntergang bewundern. Laut Statistik werden Häuser mit Meerblick 20% teurer und 30% schneller verkauft. Und die Mietrate solcher Häuser ist im Durchschnitt um 30% höher. < / p >< p > Die SeaShell-Villen sind auf zwei Ebenen gestaltet und betonen die Landschaft des Berges. Dadurch konnte auch der Panoramablick auf die zweite Linie erhalten bleiben. Das Landschaftsdesign und das Projekt des Hauses werden so ausgearbeitet, dass Sie sich mit Natur- und Familienmitgliedern allein fühlen, weg von neugierigen Blicken. Die Villen befinden sich in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Region. Der berühmte Wasserfall und das Denkmal für Andreas den Apostel sind nur 10 Minuten entfernt, und die Festung Gonio, die seit dem alten Rom perfekt erhalten ist, ist 12 Minuten entfernt. < / p >< p > Etwas weiter, eine Stunde entfernt, die Perlen der bergigen Adjara – die Wasserfälle Mahunteti und Mirveti, die alten gewölbten Brücken von Königin Tamara, Der Machakhela National Park ist versteckt. Wenn Sie die Stadt – Batumi verpassen, sind ihre Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten nur 20 Minuten von der Villa entfernt. < / p >< p > Das Gebiet des SeaShell-Komplexes ist eingezäunt, verfügt über eine 24-Stunden-Videoüberwachung und wird von einer privaten Sicherheitsfirma geschützt, um umfassende Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum zu gewährleisten.< / p >< p > Wir bauen Villen aus Materialien und Komponenten europäischer Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Manager.< br / >Die Energieeffizienzklasse eines Gebäudes ist ein Indikator für die Effizienz des Verbrauchs von thermischer und elektrischer Energie während des Baubetriebs. Klasse A ist die höchste, sie ermöglicht auch in der kalten Jahreszeit einen geringen Verbrauch. < / p >