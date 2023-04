Tiflis, Georgien

von € 79,564

59–83 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2022

< p > BLOX hat mit der Marke Hilton ein Memorandum über den Bau von Hampton by Hilton in Georgia, Tiflis, unterzeichnet. Diese Marke ist eine der zehn marktführenden Marken von Hilton Worldwide. Dies ist das erste Hampton by Hilton, das im Kaukasus seinen Betrieb aufnehmen wird. Es wird eines der ersten Hampton sein, das mit kürzlich aktualisierten Markenstandards und erneuertem Innendesign gebaut wurde. < p > Mit dem oben genannten Hotel - mit 170 Zimmern umfasst der Komplex ein 22-stöckiges Wohngebäude, das ebenfalls gemäß den Markenstandards und -anforderungen verwaltet und gebaut wird. Der multifunktionale Komplex befindet sich im historischen Zentrum von Tiflis, was Wohnungen für Investitionen sehr attraktiv macht. < / p >< p > Das Projekt, das mit internationaler Erfahrung, hoher Qualität von Baumaterialien und Technologien durchgeführt wird, zeichnet sich auch durch seine zeitgenössische und unauffällige Architektur aus. < / p >