Urgench, Usbekistan

Preis auf Anfrage

ZH "Shoshilinch" ist ein idealer Ort für einen komfortablen Aufenthalt. Die Einzigartigkeit dieses Wohnkomplexes manifestiert sich in seinen Vorteilen. Wenn Sie sich für ZhK "Shoshilinch" entscheiden, erhalten Sie nicht nur ein schönes Gehäuse, sondern auch eine attraktive Umgebung, in der Sie den kühlen Innenhof genießen können, der frei von Autos und Ruhe ist, erstellt für das sichere Spiel Ihrer Kinder. Wir garantieren ein hohes Maß an Apartments, die zu Ihrem gemütlichen und komfortablen Zuhause werden. Der Wohnkomplex ist von einer vielfältigen Infrastruktur umgeben, die die Bedürfnisse seiner Bewohner befriedigt. Alle notwendigen Einrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe und bieten den Bewohnern des Wohnkomplexes Komfort und Komfort. Adresse: Die Stadt Urgench Jingavuz Mahalla, Wahrzeichen des Restaurants Feruz.