Minsk, Weißrussland

51–270 m² 16 Wohnungen

« Lazurit » - Luxusapartments in Minsk von einem staatlichen Entwickler. Wohnkomplex in einer prestigeträchtigen Gegend.

« Lazurit » ist ein architektonisches Design des Wohnhauses eines staatlichen Entwicklers mit seinem unterirdischen Garagenparkplatz. Das Gebiet des zukünftigen Wohnkomplexes des neuen Gebäudes, an dessen gemeinsamer Bau Sie jetzt teilnehmen können, ist für Außenstehende geschlossen und mit einem durchdachten Park- und Einreisesystem ausgestattet. Darüber hinaus wird hier eine entwickelte Infrastruktur angesiedelt, die nur den Bedürfnissen der Bewohner gerecht wird: Kinderspielplätze; Sportplätze; Gebiete mit wirtschaftlichen Bedürfnissen; Grünflächen und Rasenflächen; Orte, Entwickelt für Entspannung mit Komfort.



Was wird auf dem Gebiet der Elite-Minsk-Wohnungen passieren? Das gesamte Außengebiet wird mit kleinen architektonischen Formen geschmückt. Die Sicherheit der Bewohner von Luxusapartments wird gewährleistet: Spielbereiche für Kinder und Sportplätze werden mit Metallzäunen ausgestattet. Das neue Gebäude in Minsk, in dem Sie eine Elite-Wohnung kaufen können, ist ein monolithischer Rahmen mit Außenumschließen. Das Hauptmaterial für seine Konstruktion waren die porösen Keramikblöcke, äußerlich wird der Wohnkomplex mit Ventfasaden isoliert. Unter der Erde, unterhalb der Nullmarke, werden zwei Stockwerke gebaut, auf denen sich Technik-, Büro- und Hauswirtschaftsräume befinden. Es wird auch einen zweistöckigen Parkplatz geben. Das Gebäude plant auch gewerbliche Büroflächen: Geschäfte, Büros. Die Wohnböden des VIP-Komplexes « Lazurit » befinden sich bei + 6.900. In der Höhe erreichen die ersten drei eine Deckenhöhe von 3,45 m ( bis 3,10 m ), der Rest – 3,15 m ( Deckenhöhe von 2,85 m ). Es ist geplant, einen warmen Dachboden für technische Anforderungen sowie einen technischen Boden zu bauen, der sich zwischen dem eingebauten Wohn- und dem Wohngelände befindet. Wir laden Sie ein, jetzt am gemeinsamen Bau von Wohnungen teilzunehmen! Der Elite-Wohnkomplex « Lazurit » in Minsk, an dessen gemeinsamer Bau Sie teilnehmen können, ist ein hochmütiges Gehäuse mit einer Klasse « Prestige ». Die darin enthaltenen Wohnungen sind unter Berücksichtigung der Grundsätze der funktionalen Zoneneinteilung geplant. Diese Optimierung sieht vor, dass Sie durch den Kauf einer Wohnung in Minsk bei einem staatlichen Entwickler die Küche und das Wohnzimmer kombinieren können, um einen geräumigen Einzelraum zu erhalten. In einigen Apartments ( können je nach Wohnbereich ) auch Badezimmer speziell für Gäste eingerichtet werden. Komfort und komfortable Wohnbedingungen in VIP-Apartments Der Eingang vom Innenhof zum Wohnbereich des Komplexes erfolgt von der Höhe des ersten Stocks auf einer niedrigen Veranda aus, die den Bau von Rampen für die Bequemlichkeit der Bewegung kleiner mobiler Gruppen ermöglicht. Die Bedürfnisse jedes Abschnitts werden von zwei Aufzügen von 630 und 1000 kg mit einer Tragfähigkeit bedient. Korridore, Aufzugsschächte, Treppen, Vorräume und andere Gemeinschaftsbereiche von Luxusapartments im LCD « Lazurit » werden durch hochwertige und langlebige Materialien getrennt. Wände und Decken werden mit einer schützenden und dekorativen Polymerzusammensetzung gestrichen. Die Böden sind mit Keramikfliesen gepflastert. Wohngebäude, die Sie in Minsk ohne Zwischenhändler kaufen können, werden ohne Dekoration zum Verkauf angeboten, und Türen werden nicht in den Wohnungen installiert. Draußen ist der Komplex mit einem belüfteten Fassadenisolierungssystem ausgestattet und mit einem Porzellanrand ausgekleidet. Die Wände der Loggien draußen werden mit einem leichten Gipssystem beschnitten und mit Aluminium glasiert. Die Fenster selbst und die Balkontüren – aus dem PVC-Profil sind zusätzlich für die Installation von Buntglasfenstern auf Aluminiumbasis vorgesehen. Das Innere des Elite-Wohnkomplexes « Lazurit » Türen, die zu Wohnräumen aus Aluminium mit doppelt verglasten Fenstern und Buntglasstrukturen führen. führt zu – Metall mit einem Referenzmechanismus. Der Tiefgaragenraum bietet nicht nur die Lagerung von Privatwagen von Mietern, sondern auch Fahrräder. Es gibt auch Räumlichkeiten für Sicherheitskräfte und Wartungspersonal, ein System zur Behinderung des unbefugten Ein- und Ausstiegs, das eine automatisierte Kontrolle und Organisation des Zugangs für Fahrzeuge durchführt. Die Organisation der Bewegung von Autos wird mit maximalem Komfort durchgeführt und gewährleistet die Sicherheit der Bewohner mit: Verkehrszeichen und -markierungen, Panoramaspiegeln und Installation von Radschlachtgeräten. Das Netzwerküberwachungssystem bietet eine visuelle Kontrolle des Eindringens in eine Tiefgarage, Parkplätze und Eingänge zu Wohngebäuden. Die Videoüberwachung wird auch außerhalb und innerhalb von Gebäuden mit Camcordern sowie Straßenkameras außerhalb des Geländes durchgeführt. Alle Mittel zur Videoüberwachung der höchsten Klasse. Wenn Sie also eine Elite-Wohnung in einem neuen Gebäude in Minsk kaufen, können Sie sich der Sicherheit Ihres Autos sicher sein. Es ist auch für die Bequemlichkeit der Bewohner vorgesehen, dass ein Aufzug aus den Abschnitten des Wohnkomplexes auf die Böden des Garagenparkplatzes fällt.