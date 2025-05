Türkei, Silifke

Die Uzun Unternehmensgruppe wurde 1980 als Familienunternehmen von Gürsel UZUN in Nicosia gegründet. Sie führt sein Geschäft mit Ernsthaftigkeit und Sorgfalt in allen Bereichen, in denen sie tätig ist, durch. Um dauerhafte Wohnräume zu schaffen, die Menschen, die ihnen helfen, sich an die Um…