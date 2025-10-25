Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Xylofagou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Xylofagou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Xylofagou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Xylofagou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
$341,055
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Xylofagou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Xylofagou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
$369,958
Eine Anfrage stellen
