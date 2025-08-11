Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Xyliatos
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Xyliatos, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Xyliatos, Zypern
Studio 1 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$153,139
Immobilienangaben in Xyliatos, Zypern

