  2. Zypern
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kapparis, Zypern
Reihenhaus
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Das Hotel befindet sich in einem prestigeträchtigen Bereich mit moderner neuer Infrastruktur…
$371,812
Reihenhaus in Kapparis, Zypern
Reihenhaus
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Das Hotel befindet sich in einem sehr begehrten Bereich mit moderner Infrastruktur, einschli…
$371,812
Immobilienangaben in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

