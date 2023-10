Beachfront complex of villas, Peyia, Cyprus

Paphos, Cyprus

von €650,000

Wir bieten Apartments mit Terrassen und Blick auf das Meer und die Berge. Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum und Lagerräume. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Moderne Küchengeräte Marmorboden Grohe Sanitärartikel Fußbodenheizung "Smart Home" -System Klimaanlage Video-Gegensprechanlage Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend, nur wenige Gehminuten von The Tombs of the Kings entfernt, in der Nähe von zwei Stränden, einem Supermarkt und Bushaltestellen. Strand - 500 Meter Flughafen - 15 km Schule - 400 Meter Stadtzentrum - 3 km Einkaufszentrum - 2,7 km