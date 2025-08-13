Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatameia Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Lakatameia Municipality, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Investition 879 m² in Lakatamia, Zypern
Investition 879 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 879 m²
7 Wohnungen von 2 Bebdrooms, 2 Wohnung von 1 Schlafzimmer und 1 Wohnung von 3 Schlafzimmern …
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Investition 260 m² in Tseri, Zypern
Investition 260 m²
Tseri, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Zwei unvollständige freistehende (zweigeschossige) Häuser in einer ruhigen und reinen Wohnge…
$267,354
Eine Anfrage stellen
Investition 480 m² in Lakatamia, Zypern
Investition 480 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 480 m²
Ein ganzes Gebäude in einer Hauptstraße in Anthoupoli ist zum Verkauf erhältlich. Es besteht…
$673,845
Eine Anfrage stellen
