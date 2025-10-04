Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Koinoteta Talas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Tala, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
For Rent – 3 Bedroom House/Apartment Spacious 3-bedroom property available for rent, featuri…
$2,345
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
4-Schlafzimmer-Villa in Tala, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
For Rent – 4 Bedroom House/Apartment Spacious 4-bedroom property available for rent, featuri…
$2,931
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen