Häuser in Dora, Zypern

Villa in Dora, Zypern
Villa
Dora, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 114 m²
This ground floor semi-detached house is located in the traditional village core of Dora, Li…
$110,476
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 1 Schlafzimmer in Dora, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Dora, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
For sale: a charming ground floor house offering 110 m² of internal space, located in the he…
$110,315
Immobilienangaben in Dora, Zypern

