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Penthäuser mit Swimmingpool in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
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Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S201) eines …
$404,058
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S202) eines …
$388,217
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S203) eines …
$388,217
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

mit Terrasse
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