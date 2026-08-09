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Wohnimmobilien in Gespanschaft Varaždin, Kroatien

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Varaždin
4
16 immobilienobjekte total found
Haus in Opcina Bednja, Kroatien
Haus
Opcina Bednja, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Haus 3 zimmer in Varaždin, Kroatien
Haus 3 zimmer
Varaždin, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
www.biliskov.com ID: 15059Varaždin, Zentrum Eine fantastische Wohnung mit einer Gesamt-Nett…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in Ludbreg, Kroatien
Haus 7 zimmer
Ludbreg, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
www.biliskov.com ID: 15145 Ludbreg Freistehendes Haus zur Renovierung oder zum Abriss mit e…
$173,243
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Varazdinske Toplice, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Varazdinske Toplice, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Haus in Opcina Bednja, Kroatien
Haus
Opcina Bednja, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Haus 3 zimmer in Opcina Bednja, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Bednja, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
www.biliskov.com  ID: 14123 Trakošćan Luxuriöses, neu erbautes, freistehendes Wochenendhau…
$340,274
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Haus 9 zimmer in Opcina Bednja, Kroatien
Haus 9 zimmer
Opcina Bednja, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Trakošćan, In unmittelbarer Nähe des Schlosses Trakošćan steht ein neu erbautes Anwesen mit…
$1,02M
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Haus in Martinkovec, Kroatien
Haus
Martinkovec, Kroatien
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Haus 3 zimmer in Opcina Bednja, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Bednja, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
www.biliskov.com  ID: 14122 Trakošćan Luxuriöses, neu erbautes, freistehendes Wochenendhau…
$340,274
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Haus in Opcina Bednja, Kroatien
Haus
Opcina Bednja, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Haus 2 zimmer in Varaždin, Kroatien
Haus 2 zimmer
Varaždin, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 326 m²
www.biliskov.com ID: 14612 Varaždin, Zentrum Hochwertig renoviertes historisches Reihenhau…
$842,033
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Haus 3 zimmer in Opcina Bednja, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Bednja, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
www.biliskov.com  ID: 14124 Trakošćan Luxuriöses, neu erbautes, freistehendes Wochenendhau…
$340,274
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Haus 2 zimmer in Varaždin, Kroatien
Haus 2 zimmer
Varaždin, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 141 m²
www.biliskov.com ID: 15061Varaždin, ZentrumEine fantastische Wohnung mit einer Gesamtfläche …
Preis auf Anfrage
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Haus 12 zimmer in Opcina Ljubescica, Kroatien
Haus 12 zimmer
Opcina Ljubescica, Kroatien
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
www.biliskov.com ID 14954Novi Marof, LjubešćicaStilvoll eingerichtetes freistehendes Haus au…
$564,047
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Haus 3 zimmer in Varaždin, Kroatien
Haus 3 zimmer
Varaždin, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
www.biliskov.com ID: 15056Varaždin, Zentrum Eine fantastische Wohnung mit einer Gesamt-Nett…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Opcina Cestica, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Cestica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Kreis Varaždin, Gornja Voća Freistehendes Ferienhaus mit einer Wohnfläche von 143,77 m2, Ba…
$426,784
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