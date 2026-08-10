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Hotels in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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Rijeka
9
Stadt Sankt Jakobi
27
Opcina Omisalj
27
Grad Crikvenica
17
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105 immobilienobjekte total found
Hotel 700 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 700 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 700 m²
Mehrfamilienhaus von 700 m2 mit Schwimmbad + 6000 m2 Land mit einem Projekt für ein Wellness…
$4,23M
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Hotel 3 000 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 3 000 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 3 000 m²
Möglichkeit der Ratenzahlung über 2 Jahre hinweg – Sonderangebot des Verkäufers! Ein prächti…
$12,69M
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Hotel 5 369 m² in Rijeka, Kroatien
Hotel 5 369 m²
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 60
Fläche 5 369 m²
Der Preis ging von 10 Mio. Euro auf 8 Mio. Euro zurück! Prächtiges Hotel der ERSTEN MEERLINI…
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 750 m² in Rijeka, Kroatien
Hotel 750 m²
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 750 m²
Unvollendetes Hostel in Kraljevica zu verkaufen: Erstklassige Investitionsmöglichkeit mit Pa…
$684,396
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Hotel 370 m² in Opcina Matulji, Kroatien
Hotel 370 m²
Opcina Matulji, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Sanierungsbedürftige Immobilie! Alter Preis war 975.000 EUR, neuer Preis ist 925.000 EUR!Ger…
$1,06M
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Hotel 960 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 960 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 960 m²
Apart-Haus zum Verkauf in Lovran, Riviera von Opatija, 300 Meter vom Meer entfernt! Es biete…
$1,89M
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Hotel 370 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 370 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 370 m²
Villa mit beeindruckendem Blick auf das Meer und mit Swimmingpool ca. 1 km vom Strand entfer…
$2,40M
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Hotel 170 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 170 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Erdgeschoss mit Garten und herrlichem Meerblick zum Verkauf in Volosko, nur 300 Meter vom Me…
Preis auf Anfrage
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Hotel 700 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 700 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 700 m²
Einmalige Gelegenheit in Lovran! Mehrfamilienhaus von 700m2 mit Schwimmbad + 6000m2 Grundstü…
$4,23M
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Hotel 390 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 390 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Apartmenthaus mit 6 Wohnungen zum Verkauf in Veprinac! Schöne Aussicht von den oberen Wohnun…
$661,929
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Hotel 255 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 255 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 255 m²
Mini-Hotel aus 3 angebauten Häusern mit einem Pool in einem ruhigen Ort auf der Insel Krk. E…
$1,37M
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Hotel 800 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 800 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Wunderschönes Apartmenthaus von 800 m², zweite Reihe zum Meer auf einem Grundstück von 2000 …
Preis auf Anfrage
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Hotel 610 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 610 m²
Crikvenica, Kroatien
Fläche 610 m²
Touristenimmobilie mit mehreren Apartments und fantastischem Meerblick in der Gegend von Cri…
$1,21M
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Hotel 400 m² in Selce, Kroatien
Hotel 400 m²
Selce, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Aparthotel mit herrlichem Meerblick in Selce ca. 200 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtflä…
$980,709
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Hotel 763 m² in Barbat, Kroatien
Hotel 763 m²
Barbat, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 763 m²
Dieses spektakuläre Anwesen am Wasser auf der Insel Rab bietet eine unglaublich seltene Inve…
$2,18M
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Hotel 500 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 500 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Gästehaus mit 7 Apartments in Dobrinj auf der Halbinsel Krk! Es ist in der Tat ein Doppelhau…
$591,581
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Hotel 420 m² in Icici, Kroatien
Hotel 420 m²
Icici, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Haus in Icici, nur 200 Meter vom Meer entfernt, zur Renovierung. Die Gesamtwohnfläche beträg…
$1,71M
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Hotel 495 m² in Opcina Matulji, Kroatien
Hotel 495 m²
Opcina Matulji, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 495 m²
Haus mit etabliertem Touristenvermietungsgeschäft in Matulji oberhalb von Opatija! Dieses in…
$1,43M
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Hotel 210 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 210 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Haus in Punat mit 5 Apartments, erste Reihe zum Meer!Dieses wunderschöne 210 m² große Haus a…
$1,14M
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Hotel 300 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 300 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Renoviertes Gästehaus mit 5 Apartments in der Nähe des Meeres in Malinska, nur 100-150 Meter…
$1,09M
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Hotel 627 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 627 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 627 m²
Eine einzigartige Touristenimmobilie in erster Reihe zum Meer ist jetzt im nördlichen Teil d…
$5,94M
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Hotel 600 m² in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Hotel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 600 m²
Preis gefallen von 4.500.000 EUR, neuer Preis - 3.500.000 EUR!Wunderschönes neues Hotel in e…
$4,00M
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Hotel 364 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 364 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 364 m²
Wunderschönes Touristenanwesen mit 7 Wohnungen in Jadranovo, Crikvenica, mit Meerblick, 500 …
$594,134
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Hotel 600 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 600 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Malinska: Ideale Investitionsimmobilie für den Tourismus auf der Insel Krk! Dieses weitläufi…
$743,373
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Hotel 180 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 180 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Dieses 4****-Sterne-Boutique-Hotel liegt im Herzen der Altstadt von Krk, nur 20 Meter vom Ha…
$1,37M
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Hotel 600 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 600 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Solides touristisches Anwesen mit 4 Apartments in Lovran, nur 200 Meter vom Meer entfernt! D…
$2,88M
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Hotel 1 000 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 1 000 m²
Der Preis sank von 1.660.000 Euro auf 1.400.000 Euro! Luxuriöses Gästehaus oberhalb von Opat…
$1,66M
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Hotel 160 m² in Malinska, Kroatien
Hotel 160 m²
Malinska, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Haus mit drei Wohnungen in Malinska, Insel Krk, 1,5 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche b…
$648,501
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Hotel 520 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 520 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 520 m²
Wunderschönes Anwesen mit Pool zu verkaufen in Crikvenica, nur 50 Meter vom Meer entfernt in…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 205 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 1 205 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 205 m²
Fantastisches touristisches Anwesen vor dem Sandstrand an der Riviera von Opatija, nur 90 Me…
Preis auf Anfrage
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