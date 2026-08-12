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Wohnimmobilien in Opcina Sveta Nedelja, Kroatien

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häuser
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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ruzici, Kroatien
Villa 5 zimmer
Ruzici, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Istrien, Heiliger Sonntag Luxuriöse und mit Design ausgestattete freistehende Villa mit ein…
$1,02M
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Haus 4 zimmer in Sumber, Kroatien
Haus 4 zimmer
Sumber, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Villa in central Istria: Šumber, Sveta Nedjelja municipality Located in the picturesque town…
$1,10M
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Immobilienangaben in Opcina Sveta Nedelja, Kroatien

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Luxuriös
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