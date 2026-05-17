Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Kostrena
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Opcina Kostrena, Kroatien

;
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger Lage von Kostrena wird eine neu renovierte Wohnung in einem Neubau zur langfristi…
$2,528
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Es wird eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete mit Meerblick angeboten. Die Villa bef…
$3,448
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2938
$1,609
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Kostrena, eine moderne, komplett eingerichtete Wohnung zur Miete, die sich im Untergeschoss …
$1,264
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Kostrena – Maisonette-Wohnung mit Meerblick und Poolnutzung Diese Maisonette-Wohnung befind…
$1,609
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Vermietung. Die Wohnung …
$1,721
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 3089
$1,642
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski

Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

mit Garage
Realting.com
Gehen