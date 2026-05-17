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Monatliche Miete für wohnungen mit Garage in Opcina Kostrena, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Dreizimmerwohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Miete. Die Wohnung befinde…
$1,836
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Es wird eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete mit Meerblick angeboten. Die Villa bef…
$3,448
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Vermietung. Die Wohnung …
$1,721
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Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

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