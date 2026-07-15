Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Stadt Pola
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Stadt Pola, Kroatien

;
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
ID CODE: 123-54
$187,855
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Stadt Pola, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen