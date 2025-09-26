Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Stadt Pola, Kroatien

Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Wohnung in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung
Stadt Pola, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 105 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$315,539
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$337,682
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$210,359
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
